Oracle、AMD Instinct MI450採用の大規模データセンターの初期パートナーに
AMDとOracleは共同で、パートーナーシップの強化を発表した。複数年にわたってのコラボレーションを拡大していくとしており、Oracle Cloud InfrastructureがAMD製GPUの大規模導入を実施する。
すでにOracle Cloud InfrastructureではAMD Instinct MI355X GPUを搭載したzettascale OCIスーパークラスタの提供に向けて動きが活発化しており、これを踏まえたパートナーシップの拡大を発表したといううもの。次期AMD Instinct MI450シリーズGPUの導入からコードネーム「Venice」こと次世代AMD EPYC CPUに加えて、ネットワークにも次世代AMD Pensando「Vulcano」、ラック設計にも「Helios」を導入。大規模なAIトレーニングと推論に最大のパフォーマンス、スケーラビリティ、エネルギー効率を実現していくとしている。
