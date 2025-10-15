ノルウェー船籍のクルーズ船が15日朝、鹿児島港に寄港しました。県内への年間の寄港回数が157回となり、過去最多を更新しました。

（記者）「マリンポートもクルーズ客を乗せたバスがずらーと並んでいます。」

鹿児島市のマリンポートかごしまに15日朝、着いたのは総トン数4万7000トンのノルウェーのクルーズ船、「バイキング・オリオン」です。乗客980人が次々と降り立ちました。

クルーズ船の寄港数がおととし、横浜、長崎に次いで全国で3番目だった鹿児島港。県内へのクルーズ船の寄港は今年157回目で過去最多を更新しました。

Q.どちらから来ましたか？

（クルーズ船の乗客）「ボストンから」

Q.鹿児島で何をしたいですか？

「知覧の武家屋敷通りと特攻平和会館に行ってみたい」

県内へのクルーズ船の寄港数は2019年にピークを迎え、その後、コロナ禍で大きく減少。その後、持ち直してきましたが、きょう15日の寄港で過去最多を更新しました。

「クルーズ船・バブル」にわく、鹿児島県。海外の観光客はどういったところにひかれるのでしょうか？

Q.どちら来ましたか？

（クルーズ船の乗客）「ラスベガスから」

Q.鹿児島で何をしたいですか？

「砂風呂だね。首元まで、砂で埋められるんだよ。とても楽しそうだろう」

人気ゲームのシャツを着たアメリカ人の男性は？

（日本のゲームファン）「太鼓の達人をやりたいね。いいお店が見つけられたら、お寿司も食べたいね」

ところ変わって、こちらは鹿児島市の仙巌園。グループツアーの行先として人気のスポットです。

（クルーズ船の乗客）「庭園がとてもきれいだった。見どころもたくさんあって、歴史もあり、とても楽しかった」

クルーズ船の寄港増加で鹿児島の観光業の活性化が今後も期待されています。

