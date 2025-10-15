ドル円１５１．５０近辺、ユーロドル１．１６２５近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前はドルに買戻しが入っている。ドル円は150.90レベルまで安値を広げたあとは、反発の流れとなっている。足元では151.151.48レベルまで上昇。ただ、東京早朝につけた本日の高値151.88レベルまでは戻し切れていない。



ユーロドルは東京朝方の1.1602レベルを安値に買われ、ロンドン序盤にかけては1.1645レベルまで上昇した。その後は上昇一服となっており、1.1620台へと反落している。



米１０年債利回りは東京午前の４．０３％付近からロンドン序盤にかけて４．００％割れまで一時低下。その後は４．０１％付近に落ち着いている。米株先物は時間外取引で堅調に推移している。ナスダック先物は０．８％高となっている。



USD/JPY 151.46 EUR/USD 1.1624 GBP/USD 1.3349

