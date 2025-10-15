欧州株 全般に堅調、独仏株や米株先物はプラス圏推移、英株が逆行安
欧州株 全般に堅調、独仏株や米株先物はプラス圏推移、英株が逆行安
東京時間19:31現在
英ＦＴＳＥ100 9402.96（-49.81 -0.53%）
独ＤＡＸ 24285.79（+48.85 +0.20%）
仏ＣＡＣ40 8114.98（+195.36 +2.46%）
スイスＳＭＩ 12452.03（+17.22 +0.14%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:31現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46684.00（+184.00 +0.40%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6725.75（+39.25 +0.59%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24960.50（+198.00 +0.80%）
東京時間19:31現在
英ＦＴＳＥ100 9402.96（-49.81 -0.53%）
独ＤＡＸ 24285.79（+48.85 +0.20%）
仏ＣＡＣ40 8114.98（+195.36 +2.46%）
スイスＳＭＩ 12452.03（+17.22 +0.14%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:31現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46684.00（+184.00 +0.40%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6725.75（+39.25 +0.59%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24960.50（+198.00 +0.80%）