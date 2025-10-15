欧州株　全般に堅調、独仏株や米株先物はプラス圏推移、英株が逆行安
東京時間19:31現在
英ＦＴＳＥ100　 9402.96（-49.81　-0.53%）
独ＤＡＸ　　24285.79（+48.85　+0.20%）
仏ＣＡＣ40　 8114.98（+195.36　+2.46%）
スイスＳＭＩ　 12452.03（+17.22　+0.14%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:31現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46684.00（+184.00　+0.40%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6725.75（+39.25　+0.59%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24960.50（+198.00　+0.80%）