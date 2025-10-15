大阪府知事で日本維新の会の吉村洋文代表（50）が15日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演。自民党との連携について語った。

この日、番組生出演の後、自民・高市新総裁と党首会談を行う予定の吉村代表。番組では「吉村代表に聞く5つの究極質問」と題し、吉村氏に質問をぶつけた。吉村氏は「政策が一致すれば与野党ともに連携できる？」の質問に、手元の〇を掲げ即答。

宮根に、もし維新の政策を丸のみしてくれる党があれば連携するかと聞かれると「そうですね、連携は十分にありえます」とキッパリ。「僕も市長、知事としてこれまでやってきて、有権者との約束を果たすことが凄い大事だと思ってる。で、公約を実現するのが政治家にとって大事だと思ってるんです。約束したことを守って実行して社会を変える、少なくともこれを知事としてやってきましたので。そういった意味では日本維新の会の代表としてもそのスタンスは変わりません」と力説。

続けて「なので、維新の会として公約に掲げた2本の柱、福首都構想と社会保険料を下げる改革、そういったものについてどこまで一致できるか、どういった議論ができるのかっていうのが大事ですし。政策が大事ですし、そこが実現できるのであれば与野党ともに僕は連携できると思ってます」と語った。