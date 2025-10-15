10月25日にキルギスのビシュケク・アリーナで開催されるプロボクシング「SAIKOU×LUSH vol2」のメインイベントに登場する日本フェザー級7位の亀田京之介（27＝MR）が15日、大阪府堺市の所属ジムで練習を公開。58・0キロ契約10回戦で対戦する元世界3階級制覇王者のジョンリエル・カシメロ（36＝フィリピン）戦へ向け、意気込んだ。

「いつも通り、調整は順調。2連敗しているし、今回は勝ちに徹する。判定でもいい」

京之介は今年2月にメキシコでルイス・ネリ（30＝メキシコ）と激突し、7回TKO負け。7月には、12月にサウジアラビアで世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）と戦うアラン・ピカソ（25＝メキシコ）と拳を交え、0―2の判定負けを喫した。

「ピカソに負けて、ボクシングやめようかって一度は考えた。けど、ボクシングやめて何するねん、今は守るもんがあるのにって思ったら、1週間で気持ちが切り替わった」

6月1日に長男の虎之介君が誕生。試合の前は子どもと距離を置くボクサーもいる中、お風呂も入れて、寝かしつける。「オレは普段通り過ごして、試合に臨みたい。子どもができて気持ちが全然ちゃう。それはリングを見てもらったら分かります」

8月にTMKジムから、ボクシングを始めた「原点」のMRジムへ移籍。取り戻した初心で見据える「未来予想図」は壮大だ。

「今回いい勝ち方をしてカシメロに勝って、（2月に負けた）ネリに勝ったら、その次は和毅とやりたい」

何と、前所属のジムで一緒に汗を流したいとこの名前を挙げたのだ。

「（和毅は）オレのこと弱い、弱いって言ってたけど、スパーリングもしたことない。今までは同じジムやったから、対戦できひんかった。対戦したら？前半で終わらせるよ」

果たして禁断の「亀田対決」は実現するのか。まずはカシメロを倒し、夢カードへ近づく。