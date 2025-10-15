【気象解説】立山の初冠雪はいつ？
スタジオには、気象予報士の平島さんです。きょうは秋晴れで気持ちのいい日でしたね。
平島健一気象予報士
富山市の護国神社前のイチョウも少しずつ色付き始めてきました。富山市の最高気温は24.9度で日中は汗ばむほどでしたが、街の樹々は確かに秋の足音を伝えていました。
10月も中旬になると気になってくるのが、立山の「初冠雪」です。まだ観測はされていませんが、どうなっているんでしょうか。
きょうの室堂も天気が良かったですね。
こちらは、標高2450m、きょう日中の室堂の様子です。
よく晴れて最低気温はおよそ7度でした。平野部と比べるとかなり寒いですが、雪が降るまでには至っていません。
ただ、今週末から北から寒気の流れ込みが強まり、気温が下がりそうです。
週間天気予報を見ますと、室堂では今週土曜日から最低気温が0度を下回る予想となっています。
来週はかなり冷え込みそうですね。ということは、そろそろ初冠雪の発表がありそうですか。
ただし、降水があればの話です。
いまのところ、予報では晴れか曇りとなっていて、雪が降る可能性は高くありません。
また、「初冠雪」は、富山地方気象台の職員が富山市内から立山連峰を望み、山頂が白くなっているのを目で確認して発表します。ですので、実際に雪が積もっていても、立山が雲に隠れていると発表されません。
去年も初冠雪は遅かったんですよね。
はい。去年は11月8日で、観測史上2番目に遅い記録でした。9月と10月の記録的な高温が影響したとみられていますが、今年も似た傾向になっています。
初冠雪はまだということですが、あすから平野部は天気が悪化しそうですね。
はい。あす昼過ぎからあさってにかけて大雨に注意してくだささい。
県内で、あす予想される1時間降水量は多いところで40ミリ、あすの午後6時までの24時間に予想される降水量は多いところで100ミリ。その後あさって午後6時までの24時間に予想される降水量は多いところで50ミリです。
低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害などに警戒してください。