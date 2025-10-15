スタジオには、気象予報士の平島さんです。きょうは秋晴れで気持ちのいい日でしたね。



平島健一気象予報士

富山市の護国神社前のイチョウも少しずつ色付き始めてきました。富山市の最高気温は24.9度で日中は汗ばむほどでしたが、街の樹々は確かに秋の足音を伝えていました。



10月も中旬になると気になってくるのが、立山の「初冠雪」です。まだ観測はされていませんが、どうなっているんでしょうか。





こちらは雨晴海岸から見た冬の立山連峰です。雪をまとった立山の姿はまさに富山を代表する景色ですね。そんな光景を待ち望んでいる方も多いと思いますが、ことしはまだ立山で、山頂に雪が積もって白くなる「初冠雪」の発表はありません。「初冠雪」の平年日は10月12日ですので、きょう現在、平年より3日ほど遅れています。きょうの室堂も天気が良かったですね。こちらは、標高2450m、きょう日中の室堂の様子です。よく晴れて最低気温はおよそ7度でした。平野部と比べるとかなり寒いですが、雪が降るまでには至っていません。ただ、今週末から北から寒気の流れ込みが強まり、気温が下がりそうです。週間天気予報を見ますと、室堂では今週土曜日から最低気温が0度を下回る予想となっています。来週はかなり冷え込みそうですね。ということは、そろそろ初冠雪の発表がありそうですか。ただし、降水があればの話です。いまのところ、予報では晴れか曇りとなっていて、雪が降る可能性は高くありません。また、「初冠雪」は、富山地方気象台の職員が富山市内から立山連峰を望み、山頂が白くなっているのを目で確認して発表します。ですので、実際に雪が積もっていても、立山が雲に隠れていると発表されません。去年も初冠雪は遅かったんですよね。はい。去年は11月8日で、観測史上2番目に遅い記録でした。9月と10月の記録的な高温が影響したとみられていますが、今年も似た傾向になっています。初冠雪はまだということですが、あすから平野部は天気が悪化しそうですね。はい。あす昼過ぎからあさってにかけて大雨に注意してくだささい。県内で、あす予想される1時間降水量は多いところで40ミリ、あすの午後6時までの24時間に予想される降水量は多いところで100ミリ。その後あさって午後6時までの24時間に予想される降水量は多いところで50ミリです。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害などに警戒してください。