日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が１４日、放送され、芸能人の節約トークが繰り広げられた。

化粧用のコットンやバンドエイドなど、何でも半分に切って使うという人のエピソードが紹介されると、女優・水野真紀（５５）は、「私もやってます、コットン」とさらり。スタジオは一斉に「え〜っ？！」の声があがったが、水野はそのまま「あと、キッチンペーパーは使わずに、ぼろ布を切って…」と話しはじめ、ＭＣの明石家さんまは「えっ？！」。水野は「（ぼろ布を切って）キッチンに置いてあるんですよ。なので、綺麗に洗った綿１００（％）のぼろ布で、油とかちょいちょいふいてます」と胸を張った。

パナソニックのＣＭ「きれいなおねえさん」シリーズの初代「きれいなおねえさん」を務めた水野。「ムダなものを買うのが嫌いで、ヒモを買ったことがないんですよ」と明かすと、イスの下をゴソゴソ…。そこには「紙袋のヒモ」や、「Ｔシャツの脇のところ」を切った「ヒモ」や、プレゼントのリボンなど、ありとあらゆる「ヒモ」が入っており、フリーアナウンサー・羽鳥慎一は「すごいもの、持ってきましたね」と驚いた。

さらに「これ１本に見えるでしょ、でもこれ…」と１本のヒモを３つほどに裂いて、３本にして使うことを説明すると、さんまは思わず「うわっ！ケチくさっ」と仰天。水野は平然と「これやってると、ヒモ、全く買わなくて済んでます」と柔らかな笑顔で説明し、「節約は地球に貢献、と思ってる」と家庭では、息子らに「そんな下品な水の出し方するんじゃないよ！」と水を使う量まで注意することを明かし、盛り上げていた。