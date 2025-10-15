電動トゥクトゥクで観光へ！ 魚津市がレンタルサービス
魚津市では観光客の新たな移動手段として、タイなど東南アジアで普及している３輪自動車「トゥクトゥク」を導入します。レンタルサービスが今月下旬に始まるのを前に、きょう、一足早くお披露目されました。
こちらが、魚津市内の観光に利用できる「電動トゥクトゥク」です。市や商工会議所などが出資して設立した、魚津観光まちづくり会社が今月24日からレンタルサービスを始めます。
この「電動トゥクトゥク」は最大3人乗りで、普通自動車免許で運転が可能です。料金は4時間で4400円からで、速度は40キロ以下が推奨されています。
きょうは報道機関向けに試乗会も行われました。
清水万梨子記者
「運転は少し慣れが必要ですが、慣れてくると楽しいですね。開放感があって、風が気持ちいいです」
トゥクトゥク3台の購入費やプロモーション費など、事業費は600万円で、国と市の補助金を活用しています。
魚津観光まちづくり会社 近藤史彦事業統括マネージャー
「魚津の旅の新しい形ということで、魚津の中を周遊すること自体をアクティビティとして楽しんでいただきたいというふうに思っています」