アイドルグループ・櫻坂46の守屋麗奈（もりや・れな）が表紙を飾る『週刊少年サンデー 46号』（小学館）が、10月15日に発売された。

参考：【画像】「地元の綺麗なお姉さん」に！櫻坂46・守屋麗奈が表紙『少年サンデー』の内容は？

守屋麗奈は2000年1月2日、東京都出身。2018年8月19日、『坂道合同新規メンバー募集オーディション』に合格し、坂道研修生として活動を開始。2020年2月に欅坂46に2期生としてグループに加入。グループ名が欅坂46から櫻坂46に改名後、守屋は櫻坂46にとって5枚目となるシングル『桜月』で、初めて表題曲のセンターポジションを担当した。TBS系列の朝のバラエティ番組『ラヴィット!』のほか、ドラマ『不適切にもほどがある!』やNetflix配信のドラマ『離婚しようよ』に出演するなど、幅広い分野で活躍している。

守屋にとって『少年サンデー』に登場するのは今回が2年ぶり３回目。誌面では“地元の綺麗なお姉さん”をテーマに、秋らしい渓流や古民家を舞台に撮影。自然体の笑顔から大人びた表情まで、彼女の魅力を存分に堪能できる美麗カットに注目だ。さらに今号では、少年サンデー特製の守屋麗奈のスペシャル図書カードが100名に当たる読者プレゼント企画も実施されており、そちらもお見逃しなく。

櫻坂46は、13thシングル『Unhappy birthday構文』が10月29日に発売を控えているほか、11月にはシンガポールで開催される「Anime Festival Asia Singapore 2025」に出演することが発表されており、秋以降の活動も目が離せない。

（文＝リアルサウンドブック編集部）