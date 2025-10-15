場内スタッフと警備スタッフへの威嚇行為…G大阪がサポーター1名に対する処分を発表
ガンバ大阪は15日、パナソニックスタジアム吹田で8月23日に開催されたJ1第27節・横浜FC戦で、G大阪サポーターによる観戦ルール違反行為が認められたと発表した。
違反行為は「場内スタッフ、警備スタッフへの威嚇行為」。該当者1名に対し、ホームゲーム5試合の入場禁止処分(10/18〜明治安田J1百年構想リーグのホーム試合2試合が経過するまで※期間中のアウェイゲームを含む)を下した。
クラブは公式サイトで「今回の違反行為を受け、ガンバ大阪として【安心・安全なスタジアム運営】のため、セキュリティ体制強化や観戦ルール・マナーの周知・違反行為への厳罰をより徹底してまいります」と表明している。
続けて「ファン・サポーターの皆様におかれましては、観戦における禁止行為について今一度ご確認いただき、定められた観戦ルール・マナーを遵守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
