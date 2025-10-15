お騒がせ女子レスラーが優雅なビキニ姿の自撮りを公開。こんがり日焼けボディのオフショットに多くのリアクションが寄せられている。

【画像】“口先女王”の優雅な「こんがり」水着オフショット

WWE女子スーパースターのチェルシー・グリーンが9日、自身のX（旧Twitter）を更新。WWEオーストラリアツアーのオフにクルージングを楽しんだとみられるオフショットを公開した。

普段は“口先女王”として行く先々でトラブルを起こすお騒がせレスラーだが、写真はこんがりと肌を焼いたビキニ姿で優雅に笑うギャップ全開の姿が印象的。ファンも「スマックダウンであなたが騒動を起こすのが待ちきれない」「パースはいい街でしょう。楽しんで！」「ノックアウトされちゃったよ」「ゴージャスです」などとコメントしていた。

オーストラリアツアーでは試合の出番はなく、目下新メンバー募集中の自身がリーダーを務める団体“シークレット・ハービス”の勧誘やり取りのみだったが、確かなプロレスの実力と時に“ジョバー”的役割も受け入れる何でも屋のスタンスでカルト的人気は健在。Netflixで公開されたWWEのドキュメンタリーでは「ゴミまみれになろうと大金のためならなんでもする」と語るなど、絶対的な忠誠心で地位を確立している。

昨年新たに創設されたWWE女子US王座の初代王者でもある彼女が今後どのようにストーリー戦線に絡んでくるか、注目だ。

