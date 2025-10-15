SV女子開幕節の平均入場者数は1867人 最多は多くの日本代表を擁するNEC川崎

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）が10日（金）に開幕。大河正明チェアマンが開幕節を振り返った。

女子の開幕節全14試合の平均入場者数は1,867名。2024-25シーズンの平均の約1.5倍であり、最多は佐藤淑乃や山田二千華ら女子日本代表メンバーを多く擁するNECレッドロケッツ川崎の3,571名。ホームの東急ドレッセとどろきアリーナでのSAGA久光スプリングス戦で2連勝を飾った。

また、昨シーズン女王の大阪マーヴェラスの2,808名、ツーウィルスポーツ（TWS）と業務委託契約を締結し集客に注力しているデンソーエアリービーズの2,371名がけん引した。

大河チェアマンは「滑り出しの数字だけを見ると順調かなと思います」と開幕節の集客を評価しつつも、「予断は許さない」とし、「一過性に終わらないように、できる限りここを維持、そして発展させていきたい」と今後の展望を語った。

SVリーグ女子の第2節は18日（土）と19日（日）にかけて実施。昨シーズンはリーグ最多の平均入場者数を誇ったSAGA久光や第1節で早くも初白星を手にした群馬グリーンウイングスなどがホーム開幕戦を迎える。