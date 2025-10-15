「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏が１５日、自身のＴｉｋＴｏｋで前日（１４日）に行われた国際親善試合でサッカー日本代表が初めてブラジル代表に勝利したことを祝福した。

西村氏は「ぼくは本当に感動しました。サッカー日本代表ブラジル戦勝利おめでとうございます！」と笑顔で祝福。「もうね本当にみなさん、どうでしょう、ビックリしました。２点ビハインドから後半３点返して、なんとブラジルですよ。あのブラジルに１４度目の挑戦で勝利したってのは、歴史的勝利と言っても過言ではないじゃないでしょうか」と興奮気味に語った。

同社はベルギー１部のシントトロイデンのプラチナスポンサーを務めている。西村氏は同クラブでキャプテンを務め、同戦にフル出場したＤＦ谷口彰悟と２シーズン前まで在籍したＧＫ鈴木彩艶（現パルマ）に注目した。

谷口について「去年秋にですねアキレス腱を断裂して戦線離脱。すごく悔しい思いをしていたのも本人から聞いていたので、今回フル出場して日本の要として、しっかり後半守り抜いたのは、ぼくはもう本当に感動した」と称賛。

鈴木についても「わがシントトロイデンからパルマに行って、そこでもまれて、今回後半すごく日本のゴールを守り抜いた。彩艶選手はすごくシャイでね、恥ずかしがり屋の性格なんですが、試合になると闘志満々！」と熱弁した。

その上で西村氏は「もう本当にスタジアムに行った方うらやましくてしょうがないです。これからもみなさん一緒になって日本代表を応援していきましょう！」と呼びかけた。