自分でできるけど、面倒事は飼い主まかせな猫。その自由奔放さを描く“奥深い理由”とは？【著者インタビュー】
気分が乗った時だけ気ままに甘え、通常モードでは自分の意志を貫き通すのが猫。一緒に暮らしていると、無言の「ネコ圧」に完敗してしまうことも多々ある。
『今日もネコ様の圧が強い』（うぐいす歌子/KADOKAWA）は、そうした飼い主の日常や自分ファーストな猫の心理をユーモラスに描いた猫漫画だ。
言葉を発さず、目力や態度で飼い主を翻弄する「ネコ圧」。本作で作者は、その迫力や魅力をどう描き切ったのだろうか。漫画では知れない秘蔵エピソードと共に、本作に込めた想いをうかがった。
うぐいす歌子さん（以下、うぐいす歌子）：まぁ…ネコさんの…やることだしな…ありがとうございますッ！！ と思うしかないです。
――本当は自力でできるのに、面倒な時はできないフリをして、人間に上手く頼るのも猫あるあるですよね。
うぐいす歌子：そうですね。クロネコさんはどんなに軽い扉でも、人間が側にいると絶対に自分では開けません。全力で、人間を使います。人間がいない時は、自分で開けているのに（笑）。
――そういうユニークな「ネコ圧」にクスっとできるのも、本作の良さだと感じます。
うぐいす歌子：この本を読んでくださる人類が、ほんの少し、辛い現実を忘れられる時間を作れたらいいなと思って、描いています。ほんの少し。1話につき、5秒だけ忘れてくださいね。それだけが願いです。
文・取材＝古川諭香