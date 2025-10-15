なにわ男子・大橋和也「スーパーアイドル部門」受賞 次の「anan」では「全身見せるぐらいの筋肉を付けたい」【anan AWARD 2025】
【モデルプレス＝2025/10/15】なにわ男子の大橋和也が15日、都内で開催されたライフスタイルグラビア週刊誌『anan』（マガジンハウス）が“時代の顔”となるスターを表彰する「anan AWARD 2025」に出演。スーパーアイドル部門で受賞した。
【写真】なにわ大橋、美尻を披露
スーパーアイドル部門：大橋和也（なにわ男子）
ボディメイク部門：盛山晋太郎（見取り図）
ボーダレスカルチャー部門：PLAVE（映像出演）
クリエイティブ部門：QuizKnock（伊沢拓司・東問・東言）
カルチャー部門：塚原あゆ子
アスリート部門：北海道日本ハムファイターズ（映像出演）
絶対王者部門：キヨ（映像出演）
ステージ部門：鳳月杏（月組）
俳優部門：今田美桜
大賞：timelesz
【写真】なにわ大橋、美尻を披露
◆大橋和也ら受賞「anan AWARD」
グループとしては、昨年、台湾・韓国・香港でのアジアツアーで成功を収め、来年1月からは東京2days、大阪5daysの初のドーム公演を控えるなど、日本を代表するアイドルグループとして活躍。個人では、2本の連続ドラマに主演。 さらに、映画『君がトクベツ』では、劇中のアイドルグループ・LiKE LEGEND （ライクレジェンド）のリーダーとして歌番組にも出演。日本を代表するアイドルグループのリーダーとしても、個人としても、現在進行形で夢と希望を与える存在、まさに“アイドル”を体現する存在として、今後のエンターテイメント業界を背負う新世代としてのスーパーアイドル部門が贈られた。
◆大橋和也「全身見せるぐらいの筋肉を付けたい」
ananパンダがノリノリでトロフィーを届けるなか、大橋もそれに応えるようにスキップ。トロフィーを受け取ると、ananパンダとお尻同士をタッチするなど“スーパーアイドル”の言葉そのまま可愛らしく喜んだ。
受賞の思いを聞かれた大橋は「事務所に入ってからずっと『スーパーアイドルになる』って言ってたのでそれに一歩近づけたのが嬉しかったです！」と笑顔。メンバーからの反応については「みんなでツッコんだって言ってました（笑）。（スーパーアイドルになると言っていたことについて）『叶って良かったな！』って言ってました」と明かした。
今後挑戦してみたいことについては「グループとしてはドームでスタートを切るのでドームを頑張りたいです。あとは写真集を出したいと思うので、ananさんよろしくお願いします。海外に写真を撮りに行ったことがないので、海外で撮りたいです。みなさんよろしくお願いします！」とおねだり。そして、個人としては「全身見せるぐらいの筋肉を付けたいのでそのときはよろしくお願いします！」とパーツのみならず、全身の筋肉を見せたいとアピールし、「全身バキバキで『きゃー！大橋くんこんな一面もあるんや！』って思ってもらえるように頑張ります」と意気込んだ。（modelpress編集部）
◆ 「anan AWARD」受賞一覧
スーパーアイドル部門：大橋和也（なにわ男子）
ボディメイク部門：盛山晋太郎（見取り図）
ボーダレスカルチャー部門：PLAVE（映像出演）
クリエイティブ部門：QuizKnock（伊沢拓司・東問・東言）
カルチャー部門：塚原あゆ子
アスリート部門：北海道日本ハムファイターズ（映像出演）
絶対王者部門：キヨ（映像出演）
ステージ部門：鳳月杏（月組）
俳優部門：今田美桜
大賞：timelesz
