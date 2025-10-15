timeleszが大賞「anan AWARD 2025」開催 今田美桜・大橋和也（なにわ男子）ら豪華集結【受賞一覧】
【モデルプレス＝2025/10/15】ライフスタイルグラビア週刊誌『anan』（マガジンハウス）が“時代の顔”となるスターを表彰する「anan AWARD 2025」が、15日に開催された。
【写真】「あんぱん」今田美桜＆北村匠海の老けメイクが「再現度高すぎ」
2025年に創立80周年を迎えるマガジンハウスと今年で創刊55周年を迎える『anan』。その年のムーブメントの先駆けや時代の象徴となる人・モノ・コトをいち早くキャッチしてきた『anan』が、“時代の顔”となるスターを表彰してきた「anan AWARD」を、今年は今田美桜、なにわ男子の大橋和也、timelesz、QuizKnockを代表して伊沢拓司・東問・東言、宝塚歌劇団を代表して鳳月杏（月組）、塚原あゆ子氏、盛山晋太郎（見取り図）が受賞した。
ほか、映像出演としてキヨ、北海道日本ハムファイターズ、PLAVEが登場。また、開会宣言は6年連続で出演となる黒柳徹子が務め、MCは永島優美が務めた。（modelpress編集部）
スーパーアイドル部門：大橋和也（なにわ男子）
ボディメイク部門：盛山晋太郎（見取り図）
ボーダレスカルチャー部門：PLAVE（映像出演）
クリエイティブ部門：QuizKnock（伊沢拓司・東問・東言）
カルチャー部門：塚原あゆ子
アスリート部門：北海道日本ハムファイターズ（映像出演）
絶対王者部門：キヨ（映像出演）
ステージ部門：鳳月杏（月組）
俳優部門：今田美桜
大賞：timelesz
◆timelesz・大橋和也・今田美桜らが受賞「anan AWARD」
◆ 「anan AWARD」受賞一覧
