ホロライブ・赤井はあと、富士山頂上に到達し反響「素敵な景色」「こんなに高くまで登って本当にすごい！」
「ホロライブ」所属のVTuber・赤井はあとさんが、15日にエックスを更新。富士山で撮影した絶景を公開すると、ファンから「すごい！」と反響が寄せられた。
【動画】日本一高い場所を目指す赤井はあとさんの登山記録
ホロライブ1期生で“旅するアイドル”として知られるはあとさんは、自身のチャンネルに「【日本一】現役アイドル、富士山の頂上に挑戦!?【日本のてっぺんとっちゃま☆彡】」と題した動画を投稿し、富士山の登頂に成功したことを報告。動画では、入山から登頂までの道のりが記録されており、神々しいご来光の瞬間も収められている。
はあとさんは、エックスでも登山中に撮影したと思われる雲海の写真を公開。その絶景に「日本がこんなに広いなんて、知らなかった」と感嘆の言葉を添えている。
日本一高い山を登り切った彼女の偉業に、ファンからは「チャレンジ精神が良い」「素敵な景色」「こんなに高くまで登って本当にすごい！」「人生観変わりそう」など、称賛の声が相次いでいる。
引用：「赤井はあと」エックス（＠akaihaato）、YouTubeチャンネル「HAACHAMA Ch 赤井はあと」
