お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武さんが2025年10月14日、妻で俳優・安田成美さんのライブを鑑賞したことをインスタグラムで報告し、「素敵な夫婦」などと反響を呼んでいる。

安田さんは10日に東京で開催された音楽イベント「EBISU JAM 2025」で、ワンマンライブを開催していた。

「リハーサルから現場ウロウロ」「名曲ぞろいライブ！！」

木梨さんは妻のライブについて、インスタの投稿文で「ライブ鑑賞日記」「40年ぶり安田成美さんソロライブ、ヤバすぎ！」と振り返りながら、

「リハーサルから現場ウロウロ、しかし本番出番なし！細野晴臣さん、松本隆さん、大貫妙子さんなど名曲ぞろいライブ！！風の谷のナウシカから魔法にかけられた...どうやら朗読劇＆ライブまだまだ続くとみた！！」

などと感想を伝えた。実際の写真も公開しており、安田さんがステージ上やスタジオで集合写真を撮影中のところへ、木梨さんが端に写り込んだ様子が披露された。

投稿のコメント欄には、「成さんラブで良いですね」「こっそり写真に写るノリさん可愛いです」「憲コメには毎回、わらける そして、愛を感じる」「素敵な夫婦」「ずっと仲良しでいてください」といった声が寄せられている。