フリーキャスターの山本萩子（しゅうこ、２９）が、「サギ撲滅大使」の警官制服ショットを公開した。

山本は１５日、自身のインスタグラムを更新。「横浜市港南区・港南警察署にて『サギ撲滅大使』に任命いただき、被害が急増する特殊詐欺に関する広報・啓発キャンペーンに参加いたしました。港南区は私が生まれ育った大好きな地元です！数え切れないほど歩いた場所（”赤い風船”の前）で務めさせていただき感慨深く、そして大変光栄でした」と記し、地元の横浜・港南区で警官の制服姿で「サギ撲滅大使」とつとめた写真を投稿。

「特殊詐欺の被害額は昨年と比べて大幅に増加しており、神奈川県内だけでも既に１５０億を超えているそうです（８月末時点）…知らない番号から着信があっても、かけ直さないこと。最近は国際電話を使用した詐欺が増えています。少しでも疑問や不安があれば、検索してみたり、誰かに相談してみたりすること。そして詐欺に関する情報をキャッチしたら、ご家族や身近な方と、ぜひ共有してください」と呼びかけた。

「港南警察署の皆さんがとてもとても温かく、幸せな空間でした。実家に帰る際に署に寄ったら、『おかえり』と迎えてくれそうな…（もちろん実際に公務のお邪魔はしません笑）。貴重な機会をありがとうございました ますます地元が好きになりました。そして久々の礼服（６年ぶり２度目）、やはり背筋が伸びた！！」とつづった。

山本の夫は、お笑いコンビ「和牛」で活躍した水田信二（４５）。相方・川西賢志郎と組んでいた「和牛」は２３年１２月に、翌２４年３月末で解散することを発表。実力派コンビの解散は衝撃を与えた。山本と水田は２３年５月に結婚を報告。当時１７歳の年の差も話題となった。