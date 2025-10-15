「佐久間宣行のNOBROCK TV」人気企画が大型ロケに 「操り師」板倉＆トンツカタン森本の因縁に決着？
YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」では、18日と22日に『ツッコミウォリアーズ〜ボケまくり商店街から脱出せよ〜』を配信する。
板倉の操り企画を4年やってきた集大成。「操り師」板倉が商店街を丸ごと操る大型ドッキリ企画となる。ノブロックTVの人気企画「ツッコまれたい女たち」から生まれた、トンツカタン森本と操り師板倉の因縁。森本は板倉のことを「罪もない人たちを操る卑劣なやつ」だと言い放つ一方、「板倉は概念である」と板倉が返したストーリーが大型ロケとなって実現した。
トンツカタン森本は、概念と化した板倉と対峙し、ロケを終わらせられるのか。
■出演者
森本晋太郎（トンツカタン）
板倉俊之（インパルス）
お抹茶（トンツカタン）
加護亜依
片岡鶴太郎
櫻田佑（トンツカタン）
スギちゃん
テスタ
福留光帆
松丸友紀
安田乙葉
