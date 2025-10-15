映画『ラブライブ！』ニジガクメンバーの新規ビジュアル公開 学年別3種類！新情報が解禁
アニメ映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第２章』（11月7日公開）のニジガクメンバーの新規ビジュアルが公開された。ポスターデザインは各学年で3種類。あわせて、このビジュアルを使用したメンバースタンディや、デザインワークス・めばちによる描き下ろしイラストを使用した京阪神ご当地バナー、劇場装飾なども一部の映画館で順次掲出されることが決定した。
【画像】卒業しちゃう…ニジガク3年生メンバー 公開された新規ビジュアル
さらに、新規ビジュアルを使用した劇場限定ポップコーン付きオリジナルショッパーも販売決定。また、10月26日のOVA『NEXT SKY』＆映画『完結編 第1章』ノーカット・地上波初放送を記念した「＃フレフレえいがさきキャンペーン」も開始した。
映画館を楽しむニジガクメンバーの描き下ろしイラストを使用した新規ポスタービジュアルは各学年で3種類。本作の舞台となる京都・大阪・兵庫エリアの舞台挨拶実施劇場とユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて、この描き下ろしイラストを使用したメンバースタンディ（3種）と、デザインワークス・めばち氏による描き下ろしイラストを使用した“京阪神”ご当地バナー（3種）が順次掲出されることが決定し、一部映画館での劇場装飾も順次実施される。
また、描き下ろしイラストを使用した劇場限定ポップコーン付きオリジナルショッパーの販売が決定。11月7日より全国の上映劇場（一部劇場を除く）にて販売され、ポップコーンとセットで購入すると、映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』のキービジュアル使用のオリジナルショッパーと、描き下ろしイラスト使用のランダムクリアカード1枚がついてくる（全13種ランダム）。
