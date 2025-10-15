山崎まさよし、ライブツアー全公演の中止を発表「不整脈の症状により長時間のライブ演奏が困難であると判断」
シンガー・ソングライター・山崎まさよし（51）の公式サイトが15日に更新され、11月8日から開催を予定していたライブツアー『YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary TOUR 2025-2026 “僕はここにいる”』全公演の中止を発表した。
サイトでは「この度、山崎まさよし本人の体調不良により、11月8日から開催を予定していましたライブツアー『YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary TOUR 2025-2026 “僕はここにいる”』の全公演を中止させていただくこととなりました」と報告。
続けて「開催へ向けて山崎まさよし本人の強い意志のもと準備を進めてまいりましたが、不整脈の症状により長時間のライブ演奏が困難であると判断し、本人の体調回復を最優先に考え本ツアーを中止するという結論に至りました」と説明した。
チケットの払い戻し方法や詳細については「改めて弊社ホームページにて御案内いたします」とし「公演を心待ちにしてくださっていた皆様、関係者の皆様、そしてファンの皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とメッセージしている。
