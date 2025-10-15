なにわ男子の大橋和也（28）が15日、都内で「anan AWARD 2025 授賞式」に出席した。

日本を代表するアイドルグループのリーダーとしても個人としても夢と希望を与える存在、まさにアイドルを体現する存在であり、今後のエンターテインメント業界を背負う新世代として「スーパーアイドル部門」が贈られた。

受賞を最初聞いた時は「ちょっと恥ずかしかった」と振り返りつつ、「この事務所入ってからずっと“スーパーアイドルになる”と言っていた。一歩近づけたのがうれしいです」と喜びを語った。

メンバーにはマネジャーから受賞が伝えられ「皆でツッコんだと言ってました。やけど、さっき言った通り（事務所に）入ってきた当時からスーパーアイドルになると言っていたので、夢がかなって良かったなといってもらいました」とメンバーのリアクションを明かした。

来年1、2月に初のドームライブを開催する。「今でもちょっと緊張しているんですけど、より多くの皆さんになにわ男子を知ってもらうきっかけにもなる。来てもらった人にもより一層なにわ男子ってやっぱり面白いなとか、楽しいなと思ってもらえるように頑張りたい」と気合十分だ。

ライブに向けて指導しており、現在は「曲決めがやっとちょっと決まったぐらい」と明かす。「構成もまだなので、僕も凄く楽しみです」と期待で胸を膨らませている。

来年はグループとしてドームツアーの成功はもちろんのこと、写真集の出版も目標だといい「『anan』さんよろしくお願いします」とアピール。「海外に全員で写真を撮りに行ったことがないので、海外に行きたい」とリクエストした。

個人としては「（ananで）ボディーとか一部しか見せていないので、全身見せられるような筋肉をつくりたい」とボディーメークに意欲。「全身バキバキで、“きゃー！大橋君こんな一面あるんや”と思ってもらえるように頑張りたい」とファンをギャップ萌えさせていくつもりだ。