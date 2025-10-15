「なにわ男子」の大橋和也さんが「anan AWARD 2025」に登場しました。

【写真を見る】【 なにわ男子・大橋和也 】 「スーパーアイドルに一歩近づけた」 ‟ anan AWARD ” スーパーアイドル部門に輝きメンバーも祝福

「anan AWARD」とは、常に時代に寄り添い旬のトレンドを発信し、時のスターの方々を特集してきた『anan』が、 その年を象徴し、活躍したスターの方々を表彰するイベント。

スーパーアイドル部門に選ばれた大橋さんは、雑誌のマスコットキャラクター「ananパンダ」にちなんだ「金のananパンダトロフィー」が贈呈されました。

受賞して大橋さんは‟最初に聞いた時はちょっと恥ずかしかったけど、事務所に入った時から「スーパーアイドルになる」って言っているので、「スーパーアイドル」に一歩近づけたのが嬉しいです”と満面の笑みを浮かべました。



メンバーからの反応について、‟マネージャーさんからみんな聞いたらしくて、その時はツッコんだって言っていました。”と語ると、‟事務所に入った当時から「スーパーアイドル」になるって言っていたので、「夢が叶って良かったね」って言っていました”とメンバーの仲の良さが詰まったようなエピソードを語りました。





今年大橋さんは、ソロ表紙、映画「君はトクベツ」の劇中グループ「LIKELEGEND（ライクレジェンド）」でのグラビア、「なにわ男子」としての表紙と、3週連続で「anan」に登場。撮影を振り返ってもらうと、大橋さんは‟それぞれ個性がある子たちばっかりで盛り上がり方が違いました。なにわ男子だったら男子校、「ライクレ」だと男子大学生みたいな感じで、大人びた感じはライクレ、なにわ男子はおこちゃまって感じ。すごい三者三様で楽しいです。”と語りました。

来年はドーム公演が決まっているなにわ男子。現在は曲が決まった状況だそうで、大橋さんは‟緊張しているけど、より多くの人になにわ男子を知ってもらうきっかけになる。より一層面白いなって楽しいなって思ってもらうように頑張りたい”と意気込みました。

また、今後やりたいことについて大橋さんは‟グループとしてはドームがスタートを切るので、ドームを頑張りたいけどグループとして写真集も出してみたいので「anan」さんお願いします。なにわ男子全員で海外で写真を撮りに行くことがないので海外に行きたい。みんな言っています”とおねだり。

さらに、大橋さん個人としても‟全身を見せれるような筋肉を作りたいので、その時はソロでも撮影してほしいです。全身バキバキで「大橋君、こんな一面あるんや」ってなってもらうようにしたい”と願望を語りました。







【2025年度受賞者】



anan AWARD 2025 大賞：timelesz

anan AWARD 2025 俳優部門：今田美桜

anan AWARD 2025 スーパーアイドル部門：大橋和也（なにわ男子）

anan AWARD 2025 ボディメイク部門：盛山晋太郎（見取り図）

anan AWARD 2025 ボーダーレスカルチャー部門:PLAVE

anan AWARD 2025 クリエイティブ部門：QuizKnock

anan AWARD 2025 カルチャー部門:塚原あゆ子

anan AWARD 2025 アスリート部門:北海道日本ハムファイターズ

anan AWARD 2025 絶対王者部門:キヨ

anan AWARD 2025 ステージ部門:鳳月杏





【担当：芸能情報ステーション】