貴島明日香「お守りアイテム」ドラストで買える千円以下の信頼スキンケア

貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『モデル 貴島明日香の最新!お気に入りスキンケア&コスメを紹介します』の動画を投稿。愛用のスキンケアやコスメを紹介し、貴島さんなりの使用感も語ってくれていました！

■化粧水

動画内で紹介されたのはこちら！

肌ラボ/白潤プレミアム 薬用浸透美白化粧水 税込990円（公式サイトより）

さっぱりと使える薬用美白化粧水！

貴島さんは、こちらをボディ用に使用していると紹介。日焼けしてしまった時に使っていると言い「お助けアイテムというか、お守りアイテムみたいな感じ」と信頼アイテムであることを覗かせていました！

また、使い方についても「プチプラなので体に浴びるように、首から下全身につけて。その後にボディクリームを塗ったりしてます」と全身に使用した後にボディクリームで保湿していると語ってくれていました。

■動画もチェック

動画内ではそのほかの愛用品も紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。