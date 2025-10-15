“王国崩壊”の衝撃――日本代表の3発逆転に止まらぬ“嘆き”　ブラジルメディアが酷評「無気力」「不安定」

伊東のクロスを中村が仕留めた2点目は見事だった(C)Getty Images

10月14日、東京スタジアムでサッカー日本代表対ブラジル代表の国際親善試合が行われ、3-2で日本が逆転勝ちを収めた。日本はA代表でのブラジル戦勝利は史上初。一方、“サッカー王国”にとっては、まさかの敗戦であり、この結果を受け現地メディアによる代表チームへの評価は急落した。

【動画】ブラジル代表も戦慄…伊東純也のクロスを仕上げた中村敬斗の鮮やかボレー弾を見る

前半にブラジルがパウロエンリケ、ガブリエル・マルティネリが立て続けにゴールを決め、ブラジルが2点リードで試合を折り返した。だが後半に入り、日本の積極的なプレスに対し、後手に回ったブラジルディフェンスラインにミスが生まれ、相手PA内でボールを奪った日本は52分に南野拓実のゴールで反撃を開始。

その直後、森保一監督が久保建英との交代で伊東純也をピッチに送ると一気に試合が動く。62分に伊東の右からのクロスを中村敬斗がダイレクトでゴールを狙うと、ファブリシオ・ブルーノがクリアしきれずゴールマウスに吸い込まれた。さらに、71分にも伊東のコーナーキックから上田綺世がヘディングで押し込み、日本が逆転。リードを奪い返した日本が最後までブラジルの攻撃を凌ぎ切り、スタジアムが歓喜に包まれた。

後半に入り、両チームは明らかにパフォーマンスが一変した。攻撃の迫力が増した日本に対し、ブラジルは僅か数分の間で3失点。開始早々からミスも目立つなど、全体的に精彩を欠く45分間となった。