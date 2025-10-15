「深刻な窮地だ」ブルワーズ番記者が嘆く“異常事態” 初完投の山本由伸は「支配的だった」
山本が圧巻のピッチングを披露した(C)Getty Images
敵地記者もお手上げだ。
現地時間10月14日、ドジャースの山本由伸は、敵地アメリカンファミリーフィールドで行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第2戦に先発登板し、9回3安打1失点、7三振1四球の内容でメジャー自身初の完投勝利を達成。チームを5-1の快勝に導いた。これで同シリーズの対戦成績は、通算2勝0敗だ。
この日、初回先頭で1番ジャクソン・チョウリオと対峙すると、いきなり右中間への先制ソロを浴びた山本。しかしそれに動じることなく、以降は、冷静なマウンドさばきで相手打線に追加点を許さない。淡々とアウトを重ね、9回二死では、2ストライクから5番アンドリュー・ボーンを内角スプリットで空振り三振に仕留めた。
試合後、米ウィスコンシン州地元紙『Milwaukee Journal Sentinel』のカート・ホッグ記者は、「ブレーク・スネルが支配的な登板（8回1安打無失点）をした翌晩に完投だ」とX上で速報。「NLCSに入るまでの直近283試合で、相手先発が8イニングを投げきったのは、2回しかない。それが同シリーズ2試合で起きた」と“異常事態”を伝えている。
さらに同紙のトッド・ロシャク記者は、「昨夜のスネルを上回る111球完投。支配的な投球だった」と絶賛。MLB公式サイトでブルワーズ番を務めるアダム・マッカルビー記者は、2試合で5安打しか許していない点に注目し、「得点圏の打席もわずか4回（全て第1戦の9回）しかない。深刻な窮地だ」と嘆きを綴っていた。
果たしてドジャースがこのまま連勝で突き進むのか、それともブルワーズが逆襲に出るのか。同シリーズの第3戦はドジャースタジアムに舞台を移し、日本時間17日午前7時8分に開始予定だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]