中日・柳裕也のFA動向に揺れる秋――巨人調査報道の裏で問われる“エースの価値”

リーダーシップも備えた柳は、やはり欠かせぬ選手だ

プロ野球は多くのチームがオフに入り、人事にまつわる報道が毎日のようになされている。中日に関してだと、巨人が柳裕也の獲得調査をしている旨を『中日スポーツ』など複数の媒体がスクープ。火の無いところに煙は立たぬというので、ある程度確度の高い情報なのだろう。

柳は1994年生まれの31歳。今季で大卒9年目のシーズンを終えた。伸びのある速球と多彩な変化球のコンビネーションが武器の先発右腕だ。

2021年に11勝6敗、防御率2.20、168奪三振の好成績。最優秀防御率と最多奪三振のタイトルを獲得し、ベストナイン、ゴールデン・グラブ賞にも輝いた。

ただ、翌年以降は2桁勝利がなく、ここ2年はイニング数も100回に届かず。打線との絡みや自らの不調、故障も相まって、本来のパフォーマンスが出せない日々が続いている。

今季は開幕からローテに入り、4月23日の巨人戦まで防御率0.72と快調だったが、同日に右肩のコンディション不良を発症して離脱。夏場に復帰するも、わずか3勝に終わっている。

また、8月に国内FA権を取得。昨オフに複数年の打診を断って単年で契約を結んでおり、権利行使の機運が高まっているように感じるのが正直なところだ。調査しているのが巨人だったのがちょっと意外なぐらいである。