台湾発の調理家電ブランド・大同電鍋は、新シリーズ『RM』を2025年10月17日に発売する。人気のステンレス外鍋モデルをベースに、モダンなデザインと利便性を強化した新モデルで、カラーは「ミルクティー」と「クリスタルブラック」の2色を展開する。

（関連：【画像】大同電鍋『RMシリーズ』《デザイン・機能一覧》）

これまでのシンプルなデザインを継承しつつ、現代のライフスタイルやインテリアに調和する外観へと進化。キッチン空間を引き締める美しさと、調理を快適にする実用性を兼ね備えたモデルとなっている。

◼︎ミニマルなデザインと日常の使いやすさ

新モデルでは、しゃもじを差し込めるホルダーを両側の持ち手部分に設け、調理中の一時置きに困らない設計を採用。さらに、外鍋ぶたの取っ手には“かえし”を設け、熱い部分に指が触れにくい構造とすることで安全性を高めた。

操作パネルはデザインを一新し、視認性と操作性を両立。無駄を削ぎ落としたシンプルな外観は、キッチンのインテリアにも自然と馴染む。内部には食品グレードのSUS304ステンレスを採用し、耐久性・防錆性に優れた衛生的な仕様となっている。

◼︎ライフスタイルの多様化に合わせて2色の新色を展開

「ミルクティー」は、柔らかな色味で木目調の家具や白系家電と調和し、空間に温かみを与えるデザイン。対して「クリスタルブラック」は、光沢をまとった漆黒ボディがスタイリッシュな印象を演出し、モノトーンインテリアにも映える。どちらもキッチンを“見せる空間”へと変えるカラーリングだ。

◼︎発売記念キャンペーンも実施

発売を記念して、公式直営店では5％OFFキャンペーンを実施。さらに、対象付属品を同時購入すると10％OFFになるほか、10月17日～24日の期間に本体を購入した先着30名に「電鍋トング」がプレゼントされる。数量限定のレビューキャンペーンも開催予定だ。一般販売は10月24日よりスタートし、公式直営店では一足早く購入できる。

◼︎製品仕様

・製品名：『大同電鍋 RMシリーズ』・モデル：TAC-11RM（ミルクティー）／TAC-06RM（クリスタルブラック）・素材：SUS304ステンレス（食品グレード）・カラー：ミルクティー／クリスタルブラック・発売日：2025年10月17日・販売店舗：大同電鍋公式直営店／10月24日より各オンラインストアで販売開始

（文＝リアルサウンドテック編集部）