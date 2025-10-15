カタールの方程式でブラジルをも撃破したが…“先行勝ち切り”に必要なのは「相手の嫌がるタイミングの共有」
森保一監督が率いる日本代表は10月14日に行なわれた国際親善試合のブラジル代表戦で、前半に２失点して０−２で折り返した後、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世がゴールを挙げて３−２の大逆転勝利を収めた。ブラジルに、一度も勝ったことがなかった、ブラジルに。
正直、これまでボロ負けしてきた歴史が思い浮かび、逸る気持ちを抑えるのが大変だが、ここでは淡々と試合を振り返ることにしたい。
日本の基本システムは３−４−２−１だ。前半は両ウイングハーフの堂安律と中村を後ろへ下げ、５−４−１でブロックを固めた。守り切れずに２失点はしたが、後半に一気呵成のハイプレスで襲いかかり、大逆転へ。まるでカタールの方程式とも言うべき森保ジャパンの勢いの前に、ドイツ、スペインに続き、ブラジルがその犠牲になった。
サッカーにおいて最も美しく、エキサイティングな展開ではあるが、とはいえ、森保監督はそのすべてを意図していたわけではない。うまくいかないことがたくさんあった。
「前半も実は後半のようにプレッシャーをかけたいということで、アグレッシブに行き、そこから試合が落ち着いたときには、今日のブロックからプレッシャーをかけて攻撃を仕掛けるということを、トレーニングやミーティングの中で準備をしていました。ところが、私自身の伝え方が良くなかったのか、最初はプレッシャーをうまくかけられなかった。それが自分自身の反省としてあります」（森保監督）
前後半の大まかな流れは想定通りとはいえ、あれほど極端に引きっぱなしになる予定ではなかったようだ。それが前半に２失点まで喫した間接的な要因でもある。では、なぜそうなってしまったのか。森保監督は次のように要因を語っている。
「一つの理由としては、最初に（アグレッシブに）行こうとしたなかで、いわゆるブラジルの圧というのを選手が感じ、少し構えて、そこから行こうとなった。これは2022年のカタールのとき、初戦のドイツ戦でアグレッシブに入ろうとしたが、すぐに形を作らなければいけなくなったことに似ているかなと思いました」
なるほど。逆転パターンだけでなく、序盤の戦い方の妥協も含めて、このブラジル戦は良くも悪くも、カタールの方程式通りだった。森保監督は自身のパフォーマンスについて、こう反省している。
「戦術的なハマりの部分を、試合のスタートから先行勝ち切りにしていけるように、自分自身、相手と自分たちのかみ合わせの中で、選手たちの力、個々の力とチームの力が最大に発揮できるように、相手を上回って行けるように、スタートの部分から準備できるようにしたいなと思います」
戦術的な詳細について森保監督は言及しなかったが、前半はブラジルの可変ビルドアップによってプレッシングの軸を揺らされたことが、アグレッシブに守備をできなかった要因の一つに挙げられると思う。
ブラジルは４−３−３を敷いた。この形に対し、日本が３−４−２−１でプレッシングをはめる方法は、先月にメキシコ戦で見せたばかりだ。１トップの上田がアンカーのカゼミーロを見て、２シャドーの南野と久保建英が縦スライドして相手ＣＢへプレス。相手ＳＢには両ウイングハーフが縦スライドし、ミスマッチをかみ合わせる。メキシコ戦ではうまくハマった。
ところが、ブラジルは形をずらしてきた。サイドバックを片上げにし、３枚回しに変化させる。こうなると日本の２シャドーが縦スライドしても、２対３で１枚足りず、追い切れない。上田が出ればカゼミーロが空いてしまうし、カゼミーロへ佐野海舟や鎌田大地が出て行けば、ブラジルのインサイドハーフが空く。コンパクトさを欠いたままハイプレスに行けば、中央のすき間からボールを運ばれてしまう。
