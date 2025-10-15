ニューストップ > 国内ニュース > 【企画】青春！未来へのパスポート 新庄神室産業高校相撲部 … 【企画】青春！未来へのパスポート 新庄神室産業高校相撲部 新入部員2人が部を立て直す！ 【企画】青春！未来へのパスポート 新庄神室産業高校相撲部 新入部員2人が部を立て直す！ 2025年10月15日 19時6分 TUY NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 部活動応援企画、青春！未来へのパスポート。今回は、県立新庄神室産業高校相撲部。活動休止を乗り越え、新入部員2人が入部し、活動再開！力強く2人の相撲が、新しい部の歴史を作る！ 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート 新庄神室産業高校相撲部 新入部員2人が部を立て直す！ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【企画】青春！未来へのパスポート 寒河江工業高校工業研究部メカニカル班 ユニークな発想でロボットに命を吹き込む！ モノづくり大好きなメンバーたちを取材！（山形） 【企画】青春！未来へのパスポート 九里学園ダンス部 ぶつかり合うたびに深めてきた強い絆 部員みんなで作り上げる作品の舞台裏に密着！（山形） 【企画】青春！未来へのパスポート 庄内農業高校で作る幻のうどん”庄農うどん”とは？ なぜうどんを作る？人気とおいしさの秘密は？