国内最大級の展示数を誇る書道展、「毎日書道展・東北山形展」がきょうから山形市で始まりました。

【写真を見る】国内最大級の伝統ある書道展 「毎日書道展・東北山形展」始まる 魅力的な書の世界を（山形）

毎日書道展は今年で７６回目になります。

全国９会場でおよそ２万６０００点の書が展示される国内最大級の伝統ある書道展です。

会場のひとつ山形美術館では「東北山形展」が始まりました。

会場には山形・福島・秋田の３県から応募され入選、入賞した作品や全国の書道愛好家から寄せられた作品など、およそ７００点が展示されています。

開会式ではテープカットが行われ、地元の子どもたちが太鼓を演奏して、書道展の開催を祝いました。

作品は漢字や仮名、刻字、詩や現代文を題材にした近代詩文書など、７つの部門に分かれていて、それぞれに書き手の「想い」が込められています。

■訪れた人は

訪れた人「勉強になりますよ。（自分と）筆づかいが全然違うので。作品をみて写真を撮って参考にして書かなきゃと思って」





訪れた人「何年もやらなければこのような淡さは浮かんできませんし、長い間蓄積された墨とか深いものが何かあるんじゃないかと思う」

毎日書道展東北山形展 皆川恭舟 実行委員長「一つのものに何十年も取り組める奥深さがあるので、白と黒のバランス、かもしだされる息づかいを感じてもらえるといい」

毎日書道展・東北山形展は山形市の山形美術館で今月１９日まで開かれています。