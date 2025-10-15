2025年10月16日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
人の役に立てそう。献血車を見たら協力してみると◎。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
周囲のノリについていけないかも……。飲み会などはパスしてもOK。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
センスに磨きをかけよう。ウインドーショッピングにツキあり。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
感情を顔に出すと評判を落とすことに。苦手な人にも愛想よくして。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
家族ともめやすい不調日。事情は逐一報告すると◎。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
明日の準備は念入りに。赤いアイテムを用意すると幸運度アップ！
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
夢を書き出そう。今日ならその第一歩を踏み出せるはず。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
運気は安泰。穏やかな1日を満喫すれば、心の安定にも。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
周囲との関係が良好。協力し合えば何事もスムーズに進むはず。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
むだな買い物に注意。手持ちの物を調べてからにしよう。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
自分のペースで突き進もう。細かいことは気にせずに。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
友人との交流が楽しい日。普段交流がない人とも話してみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)