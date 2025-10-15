「予想のはるか上でした」Snow Man・佐久間大介、MVオフショットにファン歓喜！ 「新曲の個人的MVP」
Snow Manの佐久間大介さんは10月14日、自身のInstagramを更新。新曲『BOOST』ミュージックビデオのオフショットを公開し、ファンから歓喜の声が寄せられています。
ファンからは「予想のはるか上でした」「新曲の個人的MVP」「心拍数爆上がり」「1枚目のわっるい顔だいすき」などの声が。また「ジャンプ力…えげつない」「体内にバネ入ってる？笑」「こんなに綺麗なハイキックを私は知らない」といった声も寄せられました。
「ジャンプ力…えげつない」佐久間さんは「新曲『#BOOST』 最高に激しいダンスナンバーです」とつづり、16枚のオフショットを投稿。ニヒルな笑みを浮かべた姿やハイキック中の姿、ダンス中の真剣な姿などを載せました。佐久間さんは「ぜひ吹っ飛ばされない様に見てください」とつづっています。
ミュージックビデオも公開13日には『BOOST』のミュージックビデオも、Snow Manの公式YouTubeチャンネルにて公開。実際にどのような楽曲に仕上がっているのか、気になった人はぜひ視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)