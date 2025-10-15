「ひょっとしたらおまけで入れるとか…」閉幕２日で“万博ロス”感じる人続出…会場を見に来る人の姿も　百貨店ではミャクミャクグッズを求め大行列「非常に嬉しいかぎり」

１０月１３日に大阪・関西万博が閉幕して２日目。終盤にかけ１日２０万人もの人出で賑わっていた会場はいま、後片付けをすすめる作業音が響く以外は静けさに包まれています。



大屋根リングに続くエスカレーターは封鎖され、パビリオンそのものの「後片付け」も進みます。



鉄腕アトムが印象的だったパソナ館では、多くの人を驚かせ、医療の未来を見せた「動くｉＰＳ細胞の心臓」を展示台から取り外すことに。



