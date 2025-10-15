庄原市で牛の調教に取り組む高校生がいます。その技術を高めようとある難しい技に挑戦しました。年に一度のお祭りで披露するため牛と訓練を重ねてきました。果たして成功したのでしょうか？



牛の調教に取り組む立花大虎さん。高校３年生です。放課後、毎日牛と向き合っています。大切なのは牛との信頼関係を築くこと。試行錯誤が続いています。



■庄原実業高校 立花大虎さん

「牛が覚えている打ち方（調教）とは違ったり、引っ張り方だったりというのがあってとても難しかったので、これからは牛との信頼を築けるというのと、自分がちゃんと出来るようにしっかり練習していきたい」





■放牧のようす「モ～～」庄原実業高校・生物生産学科では和牛の飼育を研究しています。立花さんもその一人。牛をこよなく愛する若者です。■庄原実業高校 立花大虎さん「地域の牛の牧場に行かせてもらって、そこで触れ合って絵を描いたりというような体験がけっこうあったので、そういった所から牛と触れ合うのが楽しいと思って、牛の飼育などに携わりたいと思って」授業が終わると早速牛舎へ。入念な手入れが日課です。■庄原実業高校 立花大虎さん「調教する牛みゆきさんとしっかりいい関係が築けれるように手入れをちゃんとして、どちらもがウィンウィンになれるような碁盤乗りが出来たらいいなと思う。（碁盤乗りに挑戦する？）挑戦します」「碁盤乗り」はその名の通り、牛が碁盤の上に４本の足を乗せる技で、高い調教技術が求められます。庄原実業高校では２０１７年から取り入れています。ことし挑戦するのが立花さん。みずから名乗り出ました。パートナーは「碁盤乗り」の経験がある「みゆき号」。しかし…。■先生アドバイス「調教する時はきつく。これが効くように、ぎゅっと」みゆき号との距離が少しずつ縮まっていきました。■庄原実業高校 立花大虎さん「牛が喜んでくれたらちょっと近づけた気がするなみたいな。そういったところが自分なりに楽しい所かなと思う」剣道部だった立花さん。部活を引退した今も続けています。１対１で向き合うのは、牛の調教と通じるものがあるといいます。■庄原実業高校 立花大虎さん「剣道って心が行動に出てしまうという面白い所があって、調教も同じように自分が思っていることが綱に伝わってしまって、牛もそれを感じ取って言うことを聞かなくなることがあるので、自分の気持ちをおさえて相手のことを考えて真剣に取り組むことが繋がっているのかなと思う」■剣道の稽古「メーン」調教開始から２か月。いよいよ碁盤に乗せる練習がはじまりました。みゆき号との息も合ってきていますが…。タテ・ヨコわずか４０センチあまり。４本の足が碁盤に乗りました。■庄原実業高校 立花大虎さん「（乗った時は）うれしかったですね。自分たちがやってきてこれなんだなと思いました。綱の打ち方というのをなんとなく自分なりに固まってきたので、牛が少しずつ言うことを聞いてくれるようになりました」実りの秋です。コメ作りの作業場に、父親を手伝う立花さんの姿がありました。田植えから稲刈りまで率先して力仕事に励む若者は頼もしい存在です。■立花さんの父・修司さん「助かりますよね、小さい頃から田んぼに入って 田植えなどを手伝ったりしてたので」地域の産業を支える先輩も大きな期待を寄せています。■株式会社オアシス 菅原浩憲 会長「地域の担い手になることは間違いないでしょうね。この子ら世代が稼いでもらわないと」「碁盤乗り」を披露する本番まで１か月に迫りました。■庄原実業高校 立花大虎さん「牛が草を食べたりとかそういうのがあると思うので、自分が縄を打って制御することを意識して頑張ろうと思う。ここから自分も牛も仕上げの段階に入ろうかなと思う」みゆき号の性格もだいぶ分かってきました。この日は少しご機嫌ななめのようです。本番は一発勝負。調教にも自然と熱が入ります。■調教のようす「よっしゃー前、みゆきさんもうちょい前よ、前いこ」■庄原実業高校 立花大虎さん「日によって牛も感情が違ったりするのできょうは落ち着きがないですね」「碁盤乗り」を披露する本番当日。■庄原実業高校 立花大虎さん「緊張してますね。不安なところもあるんですけど、自分の出来るところは全部出し切っていこうかなと思う」みゆき号も会場に到着しました。ご機嫌は…ちょっと興奮気味のようです。立花さんの緊張を感じ取ったのでしょうか。■行進のようす「庄原実業高等学校の所有でございまして」畜産業に感謝する「口和モーモー祭」。主役は地元の和牛たちです。みゆき号も立花さんと堂々入場です。いよいよ「碁盤乗り」の披露です。県内では庄原実業高校だけという曲芸に注目が集まります。さきほどまで興奮気味だったみゆき号。成功なるでしょうか。■碁盤乗りのようす「ウワー成功しました」見事、成功です！会場からは惜しみない拍手が送られました。■訪れた人「最高じゃね。なかなか出来んことですよ。昔うちらも牛を飼っていた。あんな芸はなかなか出来ないと思いますよ」「動物を扱うのは難しいと思うので、すごいなと思って見てました」感極まったのは見守ってきた担当教諭です。■沖本教諭「（成功して）安心しました。思ったよりも早く乗せれたので、すごい一生懸命最後までやってたので、乗れなくても今日のベストを出そうねという話をしてたので」立花さんの母親も応援に駆けつけていました。■立花さんの母・友美さん「いつもどんな練習してるかとか知らなかったので、きょう見れてほんとにびっくり。一安心です、夜よく眠れます」■庄原実業高校 立花大虎さん「碁盤の前まで行ったら自分も牛も練習通りのことをしようというような顔つきや気持ちだったり、そういったことになれたので、無事にみなさんの期待に応えるような碁盤乗せが出来たのではないかなと思う」「碁盤乗り」を目標に、みゆき号と二人三脚で過ごした日々。心を通わせ、あきらめずにやり遂げた立花さんにとって、自信になる挑戦となりました。（２０２５年１０月１５日放送）