「anan AWARD 2025」授賞式が15日、都内で行われ、女優の今田美桜（28）が俳優部門を受賞した。

背中を大胆に露出した濃いブラウンのワンピースで登場し、笑顔を見せた。

NHK連続テレビ小説「あんぱん」でヒロインを演じるなど、数多くの作品に出演。今年最も活躍した俳優の1人として受賞した。記念のトロフィーを手に「私自身、2025年は挑戦の年というか、初めて経験することも多くて、その中で賞をいただいて、皆さまを楽しませることができたのかなと思います」と喜んだ。

「あんぱん」での撮影について、「1人の半生を演じるのは初めての経験でしたが、キャスト、スタッフの皆さまの支えのおかげで1年間楽しく乗り越えることができた。今でも『あんぱん』見ていたよ、と言ってもらえて、本当にいろんな方に届いたんだなと実感します」と振り返った。

女優としてのみならず、世界陸上のアンバサダーもつとめるなど活躍の幅を広げている。明るいキャラクターが印象的だが、今後やってみたい仕事について「ダークな役にも挑戦してみたいですね」と挙げ、いたずらっぽく笑った。

最後に「これからも引き続き皆さまに楽しい時間をお届けできるようにがんばって参ります」とあいさつした。

同賞は女性誌『anan』（株式会社マガジンハウス）が選ぶ“時代を象徴するスター”に贈られる。