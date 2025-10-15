「anan AWARD 2025」授賞式が15日、都内で行われ、お笑いコンビ見取り図の盛山晋太郎（39）がボディメイク部門を受賞した。

黒のスーツに金のネックレスを合わせて登場。記念のトロフィーを手にすると「よっしゃー！」と大きな雄たけびを上げた。

ダイエット企画で、100日で20キロの減量に挑戦し、見事成功してみせた。鍛え上げた身体で撮影を行い、同誌のバックカバーを飾り大きな話題を呼んだ。改めて写真を見て撮影を振り返り、「こっぱずかしいですね。こうやって見ると、10年連続でLDHの書類審査を落ちてそうな」と独特の表現で語ったが、「そのくらいまで（身体を）絞れたのは僕の中ででかい」と充実の表情を見せた。

一方、SNSでは減量前の写真とともに「＃私たちの盛山を返して」との投稿が話題に。「SNSを見る度に125キロの自分が出てくる。走馬灯を見ているみたいだった」と笑わせた。

最後に「僕みたいな人間でも100日で20キロ痩せることができました。もしちょっとでもダイエットを考えていたら、ぜひanan編集部に電話してお願いしてみてはいかがでしょうか」と呼びかけた。

同賞は女性誌『anan』（株式会社マガジンハウス）が選ぶ“時代を象徴するスター”に贈られる。