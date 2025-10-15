名古屋駅近くの交差点で15日朝、71歳の男が運転する軽自動車が男女3人をはね、女性1人が死亡しました。男は認知症の疑いがあるとみられ、警察は慎重に調べる方針です。

■通勤・通学で行き交う場所に猛スピードで…





警察や消防によりますと、15日午前7時40分頃、中村区名駅南1丁目の下広井町交差点で、軽自動車が横断歩道を渡っていた歩行者に突っ込みました。

はねられたのは36歳から49歳までの男女3人です。このうち、稲沢市の会社員・田中幸子さん(49)が全身を強く打って死亡し、ほかの2人も腰の骨を折るなどの重傷です。





防犯カメラには、猛スピードで走ってきた軽自動車が歩行者に突っ込む様子が捉えられていました。

近くで働く人：

「救急車などがいっぱい、すごかったです」



現場は、通勤・通学で多くの人が行き交う名古屋駅近く、名鉄バスセンターや駐車場の出入口部分。長いスロープを下った出口付近では、警察が入念に鑑識作業を行っていました。

■なぜ事故は起きたのか…71歳男「人にはぶつかっていない」と否認





事故の瞬間を捉えた防犯カメラ映像を確認すると、軽自動車はかなりのスピードで坂を下ると、分離帯を乗り越えてバランスを失ったまま反対車線へとはみ出しているのが確認できます。

警察は、軽自動車を運転していた職業不詳の71歳の男を、過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。



調べに対して「人にはぶつかっていない」と容疑を否認しているということですが、認知症の疑いがあるとみられ、警察は慎重に調べる方針です。