Rayイチの等身大ガール♡【Ray㋲・中川紅葉】の“秘められた戦闘力”についてネホハホ！
Ray㋲の誰よりも等身大でありながら、圧倒的な自己プロデュース力を持ちあわせているのが紅葉の最大の魅力。今回は、そんな彼女の「秘められた戦闘力」についてお届けします。 ダイエットの秘訣や、SNS投稿のうえで大事にしていることって...？努力でつくられた武器の数々をぜひ参考にしてみて♡
Check! 進化し続ける美人化
「私が意識していたのは、ダイエットと肌管理。食べるものを意識的に変えるようにしていた！
深夜のカップラーメンをサラダやヨーグルトに変えたり。SNSにあふれる情報を片っ端から試してた！
お金をかけてなにかをするよりも、日常のなかでできること、体質にあう方法に出会うまで、とにかくなんでもやってみたかな」
Check! 参考になりすぎる！ボディメイク術
「Rayで私のボディメイクについて取り上げてもらったけど、そういう企画を用意してもらうことでより頑張ろうって思える！
でも、ダイエットって本当にあう・あわないがあって。私もたくさん失敗をしたし、私のあう方法が万人にあうわけではないのが正直なところ。
だから、これが正解！ではなくて、1つの方法としてとらえてほしいな」
Check! 総フォロワー50万人超え！SNS女王♡
「毎日なんでもいいから投稿をするようにしてる。キャラクターをつくるのが苦手で、演じようと思うと気が重くなっちゃうから、ありのままの好きなものを投稿してます。
で、好きなものを発信しているとそれが仕事につながる瞬間がやってくる！目標をつかむためにも、好きなものを好きだと発信するように心がけてます！」
Check! モデル、女優、ラジオ…… マルチすぎる活躍の場
「モデル業は衣装やメイクのよさを立てつつ、自分の色を入れて“無”にならないようにしてるけど、女優業は反対に自分をゼロの状態にして役を入れるようにしてる。対照的だなっていつも思います。
ラジオや執筆をするときは、いい意味で「ファンの方しか見てない」って考えて、ありのままの本音で勝負するようにしてます」
中川紅葉
なかがわ・くれは●2000年9月1日生まれ、埼玉県出身。A型。青山学院大学に通う現役女子大生でありながら、ドラマやラジオなど幅広く活動中。
10月公開予定の10分ドラマ『東京彼女』では主演を務める。
