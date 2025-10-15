Rayイチの等身大ガール♡【Ray㋲・中川紅葉】の“秘められた戦闘力”についてネホハホ！

紅葉の秘める戦闘力！ 紅葉の最大の強み。それは、「自分のことを理解して高めていく」という努力でつくられた戦闘力。 その武器の数々をご紹介します！ ペプラムキャミソール 29,700円／masako teranishi（アプレドゥマン）デニムパンツ 13,200円／COCO DEAL（ココディール）バングル 13,200円／Mana Rosa Jewel（マナ ローザ）ネックレス 22,000円／アビステ パンプス 10,890円／RANDA

Check! 進化し続ける美人化 「私が意識していたのは、ダイエットと肌管理。食べるものを意識的に変えるようにしていた！ 深夜のカップラーメンをサラダやヨーグルトに変えたり。SNSにあふれる情報を片っ端から試してた！ お金をかけてなにかをするよりも、日常のなかでできること、体質にあう方法に出会うまで、とにかくなんでもやってみたかな」 BEFORE AFTER

Check! 参考になりすぎる！ボディメイク術 「Rayで私のボディメイクについて取り上げてもらったけど、そういう企画を用意してもらうことでより頑張ろうって思える！ でも、ダイエットって本当にあう・あわないがあって。私もたくさん失敗をしたし、私のあう方法が万人にあうわけではないのが正直なところ。 だから、これが正解！ではなくて、1つの方法としてとらえてほしいな」 2025年8月号 ©tAiki

Check! モデル、女優、ラジオ…… マルチすぎる活躍の場 「モデル業は衣装やメイクのよさを立てつつ、自分の色を入れて“無”にならないようにしてるけど、女優業は反対に自分をゼロの状態にして役を入れるようにしてる。対照的だなっていつも思います。 ラジオや執筆をするときは、いい意味で「ファンの方しか見てない」って考えて、ありのままの本音で勝負するようにしてます」 ドラマ現場 Rayの撮影 ラジオ 生放送 PROFILE 中川紅葉 なかがわ・くれは●2000年9月1日生まれ、埼玉県出身。A型。青山学院大学に通う現役女子大生でありながら、ドラマやラジオなど幅広く活動中。 10月公開予定の10分ドラマ『東京彼女』では主演を務める。 撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）

