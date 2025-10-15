MLBのリーグ優勝決定シリーズが第2戦まで行われました。MLB公式Instagramによると55年ぶりの出来事が起きたようです。

ナ・リーグ優勝決定シリーズはブリュワーズの本拠地・アメリカンファミリー・フィールドで第1戦、第2戦が行われました。日本時間15日にドジャースの山本由伸投手がメジャー初の完投で勝利を収め、アウェーの地で2連勝を決めました。

ア・リーグ優勝決定シリーズの2試合はここまでブルージェイズの本拠地のロジャース・センターで行われました。マリナーズは第1戦で60本塁打の大台を記録したカル・ローリー選手が6回に同点ソロホームランを放つと、そこから勢いに乗り逆転勝ちを収めると、第2戦は2桁得点の大勝を決め連勝に成功しました。ナ・リーグ同様、アウェーのチームが連勝となりました。

優勝決定シリーズにおいて両リーグのアウェーチームが開幕2連勝となるのは1970年以来とのことです。敵地で連勝を飾った両チームが本拠地で迎える第3戦でどのような試合を見せるのか注目です。

▽優勝決定シリーズ 4戦先勝

【ア・リーグ】マリナーズ2勝 ブルージェイズ0勝

第1戦 マリナーズ3-1ブルージェイズ

第2戦 マリナーズ10-3ブルージェイズ

【ナ・リーグ】ドジャース2勝 ブリュワーズ0勝

第1戦 ドジャース2-1ブリュワーズ第2戦 ドジャース5-1ブリュワーズ