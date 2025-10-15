山中柔太朗＆高松アロハ、“沼らせ・平成男子ビジュ”披露 奥野壮＆豊田裕大も登場
2026年公開の映画『純愛上等！』でW主演を務める俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急※高＝はしごだか）が、30日発売の雑誌『S Cawaii!特別編集 Pair 尊い二人。』（イマジカインフォス）の表紙を飾る。
【バックカバー】尊い！寄り添い頭をくっつける奥野壮＆豊田裕大
今回は、アーティストとしてグループ活動を行いながら、俳優としても大活躍中の山中と高松を18ページで特集する。“沼らせ・平成男子ビジュ”を、貴重なペアカット＆ソロカットでたっっっぷり届ける。M!LKと超特急に対する想い、EBiDANにまつわる話、2人の知られざる関係性に迫ったスペシャルインタビューも掲載する。
また、2026年1月からSeason2が放送されるドラマ『コスメティック・プレイラバー』でW主演を務める奥野壮と豊田裕大がバックカバーを飾る。今回は「とよそうの夏の思い出。」をテーマに、夏にまつわる服やモノを使って撮影を行った。撮影中、自然とゼロ距離になる2人のおかげで、エモすぎるペアカットが続出。奥野＆豊田がフィルムカメラで撮りあいっこした貴重な写真も掲載する。“とよそう”ならではの尊いクロストークインタビューも行った。
そのほか、岩瀬洋志×増子敦貴、岩橋玄樹×相馬理、駒木根葵汰×新原泰佑、宇佐卓真×平野宏周、藤本洸大×簡秀吉も登場する。
