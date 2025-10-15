「鉄道の日」の14日、第24回「日本鉄道賞」の表彰式が行われ、神戸市交通局の「KOBE KAWARU ACTION」が大賞に選ばれました。人口減という地域課題を前に、鉄道は何ができるのか。神戸市交通局の取り組みは、「地域の玄関口である駅を磨き上げる」というものでした。

■「駅のヘンシンは、未来のヘンシンに」

日本鉄道賞は、国土交通省や鉄道事業者などでつくる「鉄道の日」実行委員会が主催。今年は全国から32件の応募があり、大賞1件と特別賞4件が選ばれました。

神戸市交通局では、人口減という社会課題に対し、「まずは駅をピカピカに磨き上げる」という活動を推進。業務を終えた終電後、市営地下鉄の駅の壁や階段、トイレを徹底的に磨き上げました。

駅は地域の玄関口。おいしくておしゃれな店も人を呼ぶかもしれないが、みんなが使う駅は、店より先に大事なこと。「駅のヘンシンは、神戸の未来のヘンシンにつながってゆく」というメッセージが、選考委員に評価されました。

神戸市交通局の城南雅一局長は「駅は街を印象づける場所だが、我々の駅は地下にある。下に潜って初めて分かる場所なのに、そこが暗かったら印象が余計に悪くつくと思ったので、そこを変えたかった」と話しました。

■特別賞 日本の地下鉄初のシステムや復興の取り組み

・東京地下鉄 日本の地下鉄では初めてとなる無線式列車制御システム（CBTC システム）の導入

・四国旅客鉄道株式会社 チケットアプリ「しこくスマートえきちゃん」の開発

・のと鉄道 震災から立ち上がる復興への取り組み

・旅行読売出版社など 現地消費型ふるさと納税を活用した地方鉄道・沿線自治体支援の取り組み｢テツふる｣

■3つのキーワード 選考委員・藤田アナがあげたのは…

今年度の審査で重視したポイントはどこだったのか。表彰式の式典で、選考委員を務めた藤田大介・日本テレビアナウンサーは3つのキーワードをあげてスピーチしました。

＜人の体温＞

まず、今年の日本鉄道賞への応募は「利用者」だけでなく、「全ての生活者」に向けた、「人の体温」の感じられる取り組みが目立つ傾向でした。

被災しながら鉄路の復旧に挑まれた鉄道会社は、地域復興への揺るぎない使命感と、生活者の笑顔を再び生み出そうという輸送事業を超えた思いやりに溢れていました。



一方、古びた駅を磨き上げかつての美しさを取り戻した取り組みの応募には、選考委員一同深く感激しました。私たちはつい新しいものに頼りがち。しかし、既にあるモノを大事にする事で、利用者・生活者の心を豊かに変えられるんだなと気づかされました。



＜発想力＞

続いて厳しい環境下にある地方鉄道ですが、鉄道と地域経済を結びつける新たな発想が沢山示されました。



ふるさと納税で鉄道体験などを提供し、地域経済活性化に直接貢献しようと、複数の企業が一体となった取組みや、新たな機器を使わず、利用者のスマートフォンで切符を販売・表示する事で、コストを抑え、利便性も高めたという画期的な方法の実現です。



「真の豊かさは、財布の中ではなく発想の中にあった」と私達は感じ今の時代が求める取り組みだと思いました。



＜運行の安心と技術の強化＞

そして安心・安定運行の精度をより高める技術の初導入です。大学院時代、理工学部の研究者だった一人としても感動しました。

無線技術を用いた新しい列車制御システムの導入は、課題だった「遅延回復」を劇的に早める一方、導入へのリスクも伴ったはずです。しかしこの技術を都市鉄道で真っ先に導入し、精度を高めてきた取組みは、利便性向上だけでなく、今後も世界から称賛される「日本の鉄道」という代名詞になっていくはずです。



高齢化、人材不足、厳しい財政と課題が山積している鉄道業界かもしれません。

しかし、今年の応募作品からは、その時代の荒波を超える新発想が多くありました。今あるものを活用した「攻めのスリム化」、それをチームワークで実現した取り組みに敬意を表します。最後に、私には日本全国を旅して辿り着いたモットーで皆様と向き合っています。「鉄道が元気になれば駅が元気になる」、「駅が元気になれば、街も人も元気になる」、だから鉄道が元気じゃなきゃダメだと思います。この会場には全国で素晴らしい活動をされている皆様がお集まりです。皆様と学び、面白い未来を協力して描いていけることを心から楽しみにしています。選考委員一同、皆様の挑戦に触れられたことをたいへん嬉しく思います。