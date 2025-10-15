シンガー・ソングライターの山崎まさよし（53）が11月8日から開催を予定していたツアー「YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary TOUR 2025-2026 “僕はここにいる”」の全公演が中止となることが15日、公式サイトで発表された。所属する株式会社オフィスオーガスタは「不整脈の症状により長時間のライブ演奏が困難」と説明している。

デビュー30周年を記念した5年ぶりのライブツアーは11月8日の福岡国際会議場メインホールから来年2月28日の神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールまで15公演が予定されていた。

公式サイトでは「この度、山崎まさよし本人の体調不良により、11月8日から開催を予定していましたライブツアー『YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary TOUR 2025-2026 “僕はここにいる”』の全公演を中止させていただくこととなりました」と発表。

「開催へ向けて山崎まさよし本人の強い意志のもと準備を進めてまいりましたが、不整脈の症状により長時間のライブ演奏が困難であると判断し、本人の体調回復を最優先に考え本ツアーを中止するという結論に至りました」と理由を説明した。

チケット払い戻し方法などについては同事務所の公式サイトで発表するとし、「公演を心待ちにしてくださっていた皆様、関係者の皆様、そしてファンの皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます」と謝罪。「何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とした。