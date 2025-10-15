１４日のフジテレビ「昭和平成の名場面５０連発！あの人ビフォーアフター」では、１９９７年放送のドラマ「ひとつ屋根の下２」が取り上げられた。

当時２２歳で柏木家の三男・和也を演じていたのが、いしだ壱成。アフターとして５０歳になった現在の姿が映された。

当時のロケ地を再訪したいしだは、兄・雅也役の福山雅治とのシーンを回想。失恋した和也が雅也に慰められるシーンで監督から涙を流すように演出を受けていたが「出ない。何しても（涙が）出ない。焦りに焦って。福山さん、ずっと待ってくれてるんですよ。ちい兄ちゃんのセリフないんですよ。ただ抱きしめて」と振り返った。

このシーンだけで撮影に５時間かかったことが説明され、結局、涙は出なかったという。

いしだのビフォーアフターにネットも反応し、Ｘでは「昔のドラマやってますけど ひとつ屋根の下で 当時のいしだ壱成かっこよかったな あのウサギのスカジャン欲しくて探した記憶が（笑）」「若い頃のいしだ壱成さんのお芝居は唯一無二だと思う。」「あれ、いしだ壱成若返ってる」「いしだ壱成ちょっとビジュ戻したな 当時好きだったよーー」「あら、いしだ壱成が一周回って素敵になってる」などの声が並んだ。

いしだは２０２２年にトルコで植毛手術を受けたことを報告している。