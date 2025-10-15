ＢＴＳが音楽のみならず、グローバルファッション業界でも多大なる影響力を発揮したと１５日、韓国メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。

「２０２６年春夏コレクション」シーズンを迎え、ジンがグッチ、ＲＭがボッテガ・ヴェネタ、ジミンがディオール、Ｖ（ブイ）がセリーヌ、ジョングクがカルバン・クラインのアンバサダーとして活躍する中、アメリカ・ニューヨーク、イタリア・ミラノ、フランス・パリなどの主要ファッションウイークに参加した。

記事によると、インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「ｌｅｆｔｙ」の報告書でＢＴＳメンバーは、今回のファッションウイーク期間中、３９２６万ドル（約５９億３５６８万円）のメディア価値（ＥＭＶ）を生み出したという。「ｌｅｆｔｙ」のＥＭＶはＳＮＳアクセス範囲、参加度、ブランド露出効果などを分析し費用に換算した指標で、特定の影響力を評価する尺度として使われると説明した。

ジンとＲＭが、ミラノ・ファッションウイークの「トップインフルエンサー」で２位と６位に名を連ね、Ｖとジミンはパリ・ファッションウイークの「トップインフルエンサー」で３位と１０位にランクイン。ジョングクはカルバン・クラインのショー出席だけで、７４４万ドル（約１０億９９８７万円）規模のＥＭＶを生み出したと発表され、同ブランド全体のＥＭＶの３０％に達するとした。