VANILLABEANSのクリスマスケーキ2025♡実店舗限定予約開始

横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS（バニラビーンズ）では、2025年10月16日(木)より実店舗限定でクリスマスケーキの予約がスタート。今年は人気の9層チョコレートケーキ「クリスマスリース2025」と、ペルー産カカオを使用した新作「カカオ ドゥ ノエル2025」の2種類。大切な人と楽しむ特別なひとときに、濃厚で華やかなチョコレート体験をお届けします♡

9層チョコで魅せる「クリスマスリース2025」

クリスマスリース2025

「クリスマスリース2025」（税込6,264円）は、チョコレート専門店ならではの多層構造が魅力。9層で仕上げています。

柔らかいムースの口どけ、クッキーのサクサク食感、カカオニブのアクセントで大人から子どもまで楽しめる一品です。

新作「カカオ ドゥ ノエル2025」で華やぐフルーティーチョコ

カカオ ドゥ ノエル2025

「カカオ ドゥ ノエル2025」（税込5,940円）は、ペルー産カカオを使用した2025年新作ケーキ。

プラムのような華やかさと心地よい酸味が特徴で、ピスタチオの香ばしさとチェリーの甘酸っぱさが絶妙にマッチ。

上からピスタチオのグラサージュ、ペルーカカオのチョコレートムース、クレームグリオット、ペルーカカオとアマレナチェリーのガナッシュ、ガトーショコラの5層構造です。

特別なクリスマスにぴったりの一品です。

One Cake One Loveで楽しむ、サステナブルなクリスマス

VANILLABEANSのクリスマスケーキは、美味しさだけでなく、カカオ農園支援にもつながる「One Cake One Love」キャンペーン対象。

ケーキ1台につき1ドルを、エクアドルのカカオ植樹＆栽培支援に活用しています。

濃厚で奥深い9層チョコや華やかなペルーカカオのケーキで、特別な時間を楽しみながら、サステナブルな取り組みにも参加できる今年のクリスマス。ぜひ実店舗でお気に入りを見つけて♡