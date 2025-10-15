元SKE48で女優の北野瑠華さんのデジタル限定写真集『こっち向いてよ』（撮影：LUCKMAN、税込み2200円、ワニブックス）がリリースされました。



【写真】愛らしいのにセクシーボディ！北野瑠華さん

北野は元SKE48メンバーで、近年は女優として活躍の幅を広げています。今夏放送されたドラマ『グラぱらっ!』では地上波連続ドラマ初主演を果たし、グラビアで見せてきた表現力を芝居でも発揮。そんな彼女が新たに挑んだ今作は、沖縄を舞台に撮影が行われました。



美しい海と広がる青空に、開放的になった彼女の笑顔や大胆な脱ぎっぷりを心ゆくまで楽しめる内容です。北野さんは「今回のデジタル写真集の舞台は沖縄！私が過去にゴ┐い里苦手イ噺世辰燭海箸魍个┐堂爾気辰討い燭澆燭い如暖かい沖縄に連れてってくれました（笑）。おかげで沖縄の美しい景色や開放的な海で夏を感じながら楽しく撮影することができました。自然体な私を感じられる1冊になっているので、是非この写真集を見て今年最後の夏を楽しんでもらえたらうれしいです」とコメントを寄せています。



【北野瑠華さんプロフィル】

1999年5月25日生まれ。岐阜県出身。身長158センチ。2013年にSKE48の6期生としての活動をスタート。2024年6月、SKE48を卒業。卒業後に発売した1st写真集『触れて、みる?』が空前絶後の大ヒットを記録、グラビア界で一躍、時の人となる。『グラぱらっ！』（ABCテレビ）で地上波連ドラ初主演を務めるなど、女優として活躍しながら、グラビア誌にも多数出演。