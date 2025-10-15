「anan AWARD 2025」授賞式が15日、都内で行われ、なにわ男子の大橋和也（28）がスーパーアイドル部門を受賞した。

黒のスーツに黒の大きなちょうネクタイで登場し、トロフィーを受け取り満面の笑みを見せた。

2021年にはグループとして「ホープ部門」を獲得。今年は個人として4年ぶりに授賞式に出席し「最初聞いた時はちょっと恥ずかしかったけれど、事務所に入った時からスーパーアイドルになると言っていたので、近づけた」と喜んだ。

3週連続、全て異なるテーマでで同誌に登場しさまざまな表情を見せるなど、夢と希望を与える存在として紹介された。

受賞に際してメンバーからの反響もあったといい、「マネジャーさんから聞いたのは、みんなでツッコんだと」となにわ男子らしいエピソードを披露したが、「『夢がかなって良かったな』と言ってもらいました」と喜んだ。

来年にはグループで初のドームツアーを控える。「緊張しているけれど、より多くの人に知ってもらうきっかけになる。なにわ男子って楽しいな、面白いなと思ってもらえるようにがんばりたい」と意気込んだ。

今後の活動でやってみたいことを聞くと「写真集を出してみたい。ananさんお願いします」と笑顔でオーダー。「全身バキバキで、大橋くんこんな一面があるんや！」とファンが驚くような1冊を目指したいという。また、「なにわ男子の夢である海外での写真集も」とグループでの撮影も願った。

同賞は女性誌『anan』（株式会社マガジンハウス）が選ぶ“時代を象徴するスター”に贈られる。